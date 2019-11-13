В Германии автомат Калашникова назвали "смертоносной легендой"

От автомата Калашникова в его многочисленных вариаций погибло больше людей, чем от артиллерийского огня, воздушных бомбардировок и ракетных обстрелов. В различных конфликтах им пользуются и армии, и незаконные бандформирования, а все потому, что по надежности и простоте ему нет равных.

Об этом пишет немецкое издание Die Welt в материале, приуроченном к 100-летию Михаила Калашникова.

Вряд ли можно найти вооруженный конфликт, в котором не применялись бы автоматы с характерно изогнутым магазином. Войны во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, пограничные столкновения в Центральной и Южной Азии, войны на Ближнем Востоке - везде как минимум одна сторона, а нередко и несколько, делали ставку на автомат Калашникова.

Это оружие завоевало всемирную популярность из-за нескольких факторов: недорогое производство и максимальная надежность даже в условиях дождя и холода, в песках пустыни или в грязи.

- Патроны для этого автомата без проблем найдутся в любой точке мира. В конце концов, в отличие от аналогов западного производства с более сложным устройством, для обращения с этим оружием не требуется никакой подготовки. Научиться разбирать и чистить АК-47 можно за две-три попытки, - пишет издание.

В материале отмечается, что, вопреки широко распространенному мнению, автомат Калашникова не является копией немецкой штурмовой винтовки 1944 года, "хоть и не найти ни одного другого оружия, внешне настолько похожего на автомат Калашникова".

Представленный в 1948 году первый образец АК-47 был выпущен лишь небольшой партией, хотя и был пригоден для серийного производства. Металлические детали в нем были в основном штампованными.

Оба следующих образца имели фрезерованный корпус, были стабильнее, но требовали больших затрат на производство. Их и запустили "в серию", а позже также стали выпускать в Китае, ГДР и Югославии.

Через 10 лет, в 1959 году, Михаил Калашников объединил достоинства обоих вариантов своего автомата в версии АКМ - это она стала классическим "Калашниковым" со штампованным металлическим корпусом - недорогим и в то же время прочным и чрезвычайно надежным.

Именно в этом виде и других вариациях под патроны нового калибра 5,45×39 мм автомат Калашникова и стал смертоносной легендой, пишет Die Welt.

Тимур Алимов