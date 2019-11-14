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Российская газета

Модернизированные "Шилки" прикроют индийские Т-90С и БМП-2

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Источник изображения: rg.ru

Принятые на вооружение в первой половине 80-годов зенитные самоходные установки "Шилка" продолжают активно эксплуатироваться в сухопутных войсках индийской армии. Эти боевые машины применяются для прикрытия подразделений, вооруженных основными боевыми танками Т-90С Bhishma и боевыми машинами пехоты БМП-2.

В настоящее время часть ЗСУ-23-4 прошли модернизацию. На них установили современные радиолокационные станции с фазированными решетками, обладающими более высокими характеристиками по обнаружению различных воздушных целей.

Рядом с антенной появился модуль с телевизионной и тепловизионной камерами, а также лазерный дальномер. Оборудование позволяет уничтожать противника в скрытом режиме.

Также планировалось дополнительное ракетное вооружение, но на данный момент на машинах, находящихся в строю, такие средства поражения отсутствуют.

Комфортные условия экипажу обеспечивает наличие кондиционера. На самоходке применен более экономичный дизельный двигатель.

Подверглась доработке и система защиты от оружия массового поражения.

Как предполагается, это позволит "Шилкам" оставаться в строю до конца следующего десятилетия.

Кроме ЗСУ-23-4 в Индии также эксплуатируются российские зенитные пушечно-ракетные комплексы 2С6М "Тунгуска".


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
БМП-2
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Шилка
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