Модернизированные "Шилки" прикроют индийские Т-90С и БМП-2

Принятые на вооружение в первой половине 80-годов зенитные самоходные установки "Шилка" продолжают активно эксплуатироваться в сухопутных войсках индийской армии. Эти боевые машины применяются для прикрытия подразделений, вооруженных основными боевыми танками Т-90С Bhishma и боевыми машинами пехоты БМП-2.
Upgraded ZSU-23-4 Schilkas during #IndianArmy exercises????????????????@200_zoka @VinodDX9 @rose_k01 @saptak__mondal @ConflictTeam @Sunkway_China @KrishnaMy_God @LostWeapons @DFI_Sancho @Chopsyturvey pic.twitter.com/qRw7p7apE4— Sukhoi Su-57 Felon ???????????????? (@I30mki) 9 ноября 2019 г.
В настоящее время часть ЗСУ-23-4 прошли модернизацию. На них установили современные радиолокационные станции с фазированными решетками, обладающими более высокими характеристиками по обнаружению различных воздушных целей.
Рядом с антенной появился модуль с телевизионной и тепловизионной камерами, а также лазерный дальномер. Оборудование позволяет уничтожать противника в скрытом режиме.
Также планировалось дополнительное ракетное вооружение, но на данный момент на машинах, находящихся в строю, такие средства поражения отсутствуют.
First publicly available picture of a upgraded ZSU-23-4 schilka with mounted new Radars.@200_zoka @ConflictTeam @Ninja998998 @DFI_Sancho @KrishnaMy_God @VinodDX9 @saptak__mondal pic.twitter.com/2Iq8AQW6Ay— Sukhoi Su-57 Felon ???????????????? (@I30mki) 9 ноября 2019 г.
Комфортные условия экипажу обеспечивает наличие кондиционера. На самоходке применен более экономичный дизельный двигатель.
Подверглась доработке и система защиты от оружия массового поражения.
Как предполагается, это позволит "Шилкам" оставаться в строю до конца следующего десятилетия.
Кроме ЗСУ-23-4 в Индии также эксплуатируются российские зенитные пушечно-ракетные комплексы 2С6М "Тунгуска".
Алексей Моисеев