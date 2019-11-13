Украина показала головку "уничтожителя" Крымского моста

Defense Express Channel / YouTube

Украинская компания "Радіонікс" показала головку самонаведения (ГСН) противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун". Соответствующий ролик опубликован на YouTube канале Defense Express.

В сообщении на сайте издания отмечается, что комбинированная активная радиолокационная двухдиапазонная ГСН имеет сверхвысокие углы обзора (±60 градусов), способна увидеть и захватить цель на расстоянии 50 километров и устойчива к создаваемым противником радиолокационным помехам.

В июле бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Крымский мост за несколько минут может быть уничтожен "Нептунами".

В феврале The National Interest написал, что в случае успеха "Нептун" станет ключевой вехой в программе развития ракет на Украине.

Государственные испытания РК-360МЦ "Нептун" должны завершиться до конца текущего года. Соответствующая крылатая ракета отличается боевой частью весом 150 килограммов, дальностью пуска до 280 километров и скоростью около 900 километров в час. Высота полета ракеты на уровнем моря — от трех до десяти метров.