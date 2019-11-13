Могли вести разведку: Израиль прогнал российскую подлодку

У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ. Этот инцидент обеспокоил военных государства: они предположили, что субмарина могла собирать разведданные. Незадолго до этого СМИ рассказали о еще одном инциденте с российскими субмаринами: якобы они готовятся к прорыву оборонительных рубежей НАТО.

Израиль заметил в своих территориальных водах российскую подводную лодку, сообщает Ynet. По информации источников издания, этот инцидент имел место еще три месяца назад. Они рассказали, что субмарина РФ якобы приблизилась примерно на 15 км к берегу Израиля, при том что границы территориальных вод страны пролегают в 22 км.

Израильские военные вышли на контакт с экипажем подлодки. Некоторое время спустя она покинула территориальные воды и направилась в западную часть Средиземного моря. Как указали в Ynet, такой маневр может иметь долгосрочные последствия для безопасности Израиля, если выяснится, что субмарина может собирать разведданные.

Российских подлодок опасаются не только в Израиле. В конце октября телерадиокомпания NRK со ссылкой на источники в военной разведке сообщила, что десять субмарин РФ проводят операцию в Северной Атлантике.

По информации собеседников СМИ, они якобы отрабатывают прорыв оборонительных рубежей НАТО и скрытный подход к восточному побережью США.

Как передают журналисты, часть этих подлодок должна далеко продвинуться в Атлантику и при этом оставаться незамеченной. В NRK назвали это крупнейшей операцией российских субмарин со времен холодной войны.

Впрочем, иногда за российские подлодки принимают не имеющие к ним никакого отношения объекты. Как сообщило 16 октября издание Svenska Dagbladet, в октябре 2014 года шведская субмарина перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал и тем самым спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной подлодки, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй.

Пока шла операция, зарубежные СМИ называли вероятной целью поисков российскую мини-субмарину, хотя в Минобороны РФ поясняли, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в водах Швеции, так как их уже нет в боевом составе ВМФ.

Объект искали около недели. Эта миссия обошлась государству приблизительно в 20 млн крон (1,8 млн евро). Как отметил после завершения поисковой операции министр обороны Швеции Петер Хультквист, вооруженные силы страны "получили подтверждение того, что в водах Швеции была иностранная подводная лодка".

Как указывает издание, ошибка произошла в то время, как экипаж шведской подлодки искал движущиеся объекты. "Тогда был получен этот звуковой сигнал, ошибка заключалась в том, что они не поняли, что источник звука лежит в другом направлении. Тогда это было неизвестно, но эта запись изначально всех сбила с толку", - пояснил изданию анонимный источник, знакомый с ходом операции.

Представитель Шведской метеорологической службы (SMHI) Пер Ульссон рассказал Svenska Dagbladet, что в тот день на самом деле вышел из строя метеорологический буй в Балтийском море.

Эта информация передалась на другой буй на юге Стокгольмского архипелага, и как раз этот сигнал перехватила подлодка. По словам собеседника издания, определить, откуда исходит сигнал, удалось благодаря анализу записей с другой подлодки с более современным оборудованием.

"На ее жестком диске было точное указание на точку на юге архипелага, где находился буй SMHI, который используется также военными. Буй сломался и оказалось, что SMHI направили корабль, чтобы его подобрать. Когда образец звука соотнесли с записями двух шведских подлодок, все стало ясно. Это была не подлодка-нарушитель", - констатировал собеседник Svenska Dagbladet.

Журналисты обратили внимание, что правительство и министр обороны узнали о настоящем происхождении источника звука уже в мае 2015 года, но парламент известили об этом только через четыре месяца.

Незадолго до этого, в апреле, замначальника оперативного управления Вооруженных сил Швеции контр-адмирал Андерс Гренстад заявил, что на обнародованной СМИ фотографии, где якобы запечатлена подлодка РФ, на самом деле изображено малое гражданское судно.

"Анализ показал, что объект на фотографии, сделанной во внутреннем архипелаге на входе в порт Стокгольма, значительно меньше, чем предполагалось, что не позволяет классифицировать его как подлодку", - пояснил Гренстад.

Только через год Питер Хульквист в эфире радиостанции Sveriges Radio рассказал, что звук, спровоцировавший масштабную поисковую операцию, на самом деле исходил от "шведского объекта".

Кристина Сизова