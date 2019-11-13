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ЦАМТО

Экипаж МРК "Ингушетия" успешно провел испытания ракетного комплекса "Калибр" и арткомплекса

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ЦАМТО, 12 ноября. Экипаж МРК "Ингушетия" провел успешные испытания ракетного комплекса "Калибр" и артиллерийского комплекса в акватории Черного моря. Испытания проводились в рамках плановых заводских ходовых испытаний (ЗХИ).

В ходе проверки вооружения корабля был проведен испытательный пуск макета ракеты "Калибр" из пусковой шахты ракетного комплекса, а также выполнена проверочная артиллерийская стрельба по условным морской и береговой целям.

Результаты испытаний недостатков в работе вооружения корабля не выявили.

Ранее экипаж "Ингушетии" проверил работу энергетических установок, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, навигации и других систем корабельного оборудования, а также мореходные качества корабля, его управляемость, остойчивость и инерционные характеристики корабля на разных ходовых режимах.

Заводские ходовые испытания проводятся штатным экипажем совместно с представителями завода-судостроителя и являются одним из важных этапов, завершающих процесс строительства корабля. Их цель – проверка основных характеристик построенного корабля, всех корабельных устройств, механизмов и оборудования на соответствие техническим условиям и предназначению.

Справочно:

Малый ракетный корабль "Ингушетия" – многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения.

МРК "Ингушетия" построен для Черноморского флота, является восьмым кораблем модернизированной серии "Буян-М". Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" – охрана и защита экономической зоны государства, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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Калибр КР
ЧФ
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