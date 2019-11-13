Минобороны России готово помочь Египту в укреплении обороноспособности страны

ЦАМТО, 12 ноября. Российское военное ведомство готово помочь Египту в укреплении обороноспособности страны, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе встречи 12 ноября в Каире с президентом республики Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Рад передать вам самые наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Он с благодарностью вспоминает ваше участие в саммите Россия-Африка в качестве сопредседателя. Это была напряженная, непростая, но результативная работа. Итоги саммита подтвердили, что сегодня Египет занимает одну из лидирующих позиций на африканском континенте и остается стратегическим союзником России в этом регионе", – подчеркнул в ходе беседы Сергей Шойгу.

В немалой степени, отметил он, это лично заслуга президента Египта, а также Вооруженных сил республики, "которые являются гарантом независимого, стабильного развития страны, сдерживают распространение террористической угрозы в Северной Африке".

"Минобороны России готово помочь в укреплении национальных Вооруженных сил и обороноспособности Египта", – сказал Сергей Шойгу.

Он поблагодарил египетского лидера "за предоставленную возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух стран".

В свою очередь, Абдель Фаттах ас-Сиси поблагодарил главу российского военного ведомства за визит, отметив, что рассчитывает на продуктивность предстоящего пленарного заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

Заседание пройдет 12 ноября в Каире, оно станет шестым по счету, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.