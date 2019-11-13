Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт

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Экспериментальный перспективный американский самолет Celera 500L, разрабатываемый компанией Otto Aviation, совершил первый полет. Как сообщает The Drive, самолет поднялся в воздух в Викторвилле в Калифорнии.

Разрабатываемый американской компанией Otto Aviation самолет Celera 500L совершил, вероятней всего, свой первый полет. Однако, так как все данные по самолету засекречены, эта информация может быть недостоверной, а сам полет быть уже вторым или третьим. Подробности испытаний неизвестны, кроме того, что сам полет прошел в начале ноября в Калифорнии в Викторвилле.

В мае 2019 года данная машина, проходящая тестирование, была замечена в аэропорту Южной Калифорнии. При этом до сих пор крайне ограничена информация о характеристиках нового изделия и даже о его создателе Otto Aviation Group, который в секретном режиме работает над проектом около десяти лет.

Перспективный летательный аппарат имеет экспериментальную регистрацию Федерального управления гражданской авиации США N818WM. Фюзеляж самолета напоминает форму пули или авиабомбы.

Предполагается, что скорость полета Celera 500L составит 460-510 миль (740-820) в час, высота – до 65 000 футов (19,8 км), расход топлива – галлон (3,8 литра) на 30-42 мили (48-68 км). Для сравнения Pilatus PC-12, популярный легкий одномоторный турбовинтовой самолет, имеет потолок в 30 000 футов, крейсерскую скорость чуть менее 330 миль в час и потребляет в среднем примерно галлон на 5 миль пути. В итоге производительность Celera 500L, по крайней мере, в 10 раз выше, чем у существующих легких бизнес-джетов с аналогичными возможностями.

Celera 500L сконструирован по классической самолетной схеме. В хвостовой части самолета установлен турбовинтовой двигатель Raikhlin RED A03 мощностью до 500 л.с. с толкающим пятилопастным воздушным винтом.