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Военное обозрение

Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

Действия Соединенных Штатов на территории Сирии показывают намерение Вашингтона создать на восточном берегу реки Евфрат квазигосударство. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на втором парижском Форуме мира, обвинил Вашингтон в намерении отделить от территории Сирии земли восточнее реки Евфрат, что бы создать там некое квазигосударство под своим управлением для контроля за расположенными там нефтяными месторождениями. На это также указывает запрет США своим союзникам инвестировать в проекты по восстановлению республики, которые запускает официальный Дамаск.

(США) просят страны Залива о больших инвестициях с тем, чтобы создать местную администрацию на основе Сирийских демократических сил, курдов — отрядов народной самообороны и других, с ясным намерением отделить эту часть Сирии и контролировать находящиеся там нефтяные месторождения

- заявил Лавров.

Накануне глава МИД заявил, что попытки США ограбить Сирию, взяв под свой контроль нефтяные месторождения, незаконны и не несут ничего хорошего.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что вводят на территорию Сирии дополнительные силы для "охраны нефтяных месторождений". Как заявили в Пентагоне, это необходимо, чтобы "их не захватили террористы "Исламского государства" (запрещено в России)". При этом глава Пентагона Марк Эспер подчеркнул, что американский военный контингент будет наносить удары по всем, посягнувшим на добычу нефти, выручка от продажи которой "идет исключительно на развитие местных общин".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Персоны
Лавров Сергей
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