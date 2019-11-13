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Интерфакс-АВН

"Главкосмос" официально уведомили о переносе запуска спутников OneWeb

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Модель спутника OneWeb
Модель спутника OneWeb.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Kim Shiflett

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Компания Arianespace официально уведомила АО "Главкосмос" о переносе сроков запуска спутников OneWeb, сообщили во вторник в "Главкосмосе".

"В связи с последней полученной информацией о дополнительных проверках космических аппаратов OneWeb Arianespace констатировала, что этот запуск переносится с конца декабря 2019 года на период с середины по конец января 2020 года", - говорится в сообщении "Главкосмоса".

"Главкосмос" благодарит Arianespace за информирование и с пониманием относится к корректировке сроков запуска космических аппаратов OneWeb", - отмечается в сообщении.

На прошлой неделе в компании OneWeb cообщили, что запуск 34 спутников перенесен с декабря на январь в связи с необходимостью дополнительных испытаний аппаратов. В декабре космические аппараты будут доставлены на космодром Байконур.

"При подготовке запуска мы проявляем наивысшую степень осторожности и, по этой причине, мы собираемся провести несколько дополнительных испытаний спутников в течение нескольких следующих недель, чтобы в декабре отправить их на Байконур, - сказали в компании. - Мы планируем осуществить следующий запуск в середине-конце января и далее ежемесячно запускать более 30 спутников, чтобы к концу 2020 года обеспечить покрытие Арктики, а в 2021 году - полноценное круглосуточное покрытие".

Пуск спутников OneWeb должен стать вторым из 21 запланированного и первым с космодрома "Байконур".

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Гвианского космического центра.

Первый пуск состоялся весной этого года с космодрома Куру. Планируется, что за счёт полного охвата поверхности Земли, орбитальная группировка коммуникационных спутников OneWeb позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет пользователей по всему миру.

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Гвиана
Россия
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Байконур
ИТ
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