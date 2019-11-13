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Деловая газета "Взгляд"

МРК "Ингушетия" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море

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Буксировка МРК "Ингушетия" Ростов-на-Дону, 19.08.2019
Буксировка МРК "Ингушетия" Ростов-на-Дону, 19.08.2019.
Источник изображения: RedJak / fleetphoto.ru

Экипаж малого ракетного корабля (МРК) "Ингушетия" провел успешные испытания ракетного комплекса "Калибр" и арткомплекса в море в ходе заводских ходовых испытаний, сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

По словам Рулева, в ходе проверки вооружения "Ингушетии" был проведен испытательный пуск макета ракеты "Калибр" из пусковой шахты ракетного комплекса и выполнена проверочная артиллерийская стрельба по условным целям.

"Результаты испытаний недостатков в работе вооружения корабля не выявили", – передает ТАСС слова представителя ЧФ.

МРК "Ингушетия" проекта 21631 построена на Зеленодольском судостроительном заводе в республике Татарстан.

Малые ракетные корабли проекта 21631 (шифр "Буян-М") штатно оснащены ракетным комплексом "Калибр-НК". Ранее в состав ВМФ России вошли семь МРК этого проекта.

Напомним, 30 сентября МРК "Ингушетия" вышел на испытания в Черном море.



Дмитрий Зубарев

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Страны
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
Компании
ЗДЗ Горького
Проекты
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
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