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Россия переложила на США "понятное и здоровое будущее" Байконура

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Будущее космодрома Байконур (Казахстан) связывается с полетами ракет и кораблей к Международной космической станции (МКС). Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

"Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены выразили совместную инициативу, вышли с законопроектом о возможности продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы, что вовсе не исключает прибавления его потенциала с точки зрения стартовой площадки для выведения автоматических космических аппаратов", — сказал глава госкорпорации.

Рогозин также добавил, что именно поэтому у Байконура "понятное и здоровое будущее".

В сентябре с "Гагаринского старта" (Байконур) произошел последний в истории пуск ракеты "Союз-ФГ".

В июле Рогозин заявил, что реконструкция "Гагаринского старта" приведет к тому, что пуски ракет "Союз-2.1а" к МКС будут проводиться с одной стартовой площадки на Байконуре, что создает дополнительные риски.

В марте менеджер сказал, что Россия продолжает сотрудничать с Казахстаном в космической отрасли, однако в критической ситуации может перенести пилотируемые пуски с Байконура на космодром Восточный.

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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
МКС
Союз РН
Союз-2 РН
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