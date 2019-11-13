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Заключитальная в 2019 году партия РСЗО "Торнадо-Г" передана Минобороны РФ

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Источник изображения: vpk-news.ru

ЗАО "Специальное конструкторское бюро", входящее в группу предприятий "Мотовилихинские заводы" (входит в периметр Госкорпорации "Ростех") отправило заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" подразделениям Минобороны России в рамках выполнения гособоронзаказа, сообщила пресс-служба предприятия.

Комплекс работ по ремонту и модернизации боевых машин РСЗО "Град" до уровня "Торнадо-Г", предусмотренный программой 2019 года, выполнен в полном объеме и в установленные контрактом сроки.

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С".

"Торнадо-Г" — модернизированная реактивная система залпового огня, созданная на базе РСЗО "Град" (разработчик — АО "НПО "СПЛАВ" имени А.Н. Ганичева", входит в АО "НПК "Техмаш"). Отличительными особенностями системы является повышенная эффективность стрельбы, более мощные боеприпасы, наличие автоматизированных систем наведения, прицеливания, топопривязки и навигации. Принята на вооружение Российской армии в 2014 году.

В настоящий момент Госкорпорация "Ростех" в лице ООО "РТ-Капитал" реализует комплексную антикризисную программу в отношении группы предприятий "Мотовилихинские заводы", которая предполагает сохранение и развитие основных производственных компетенций предприятия на существующих площадях.

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