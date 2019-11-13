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Российская газета

В Беларусь 13 ноября из России доставят Су-30СМ

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Источник изображения: rg.ru

В целях обновления парка боевых самолетов, сообщил министр обороны Беларуси Андрей Равков, в текущем году запланирована поставка первого звена Су-30СМ. Он уточнил, что "по государственному оборонному заказу уже в среду, 13 ноября, планируется посадка двух многоцелевых истребителей на аэродроме в Барановичах". А всего - по контакту с российским производителем авиации - ожидается приобретение военным ведомством 12 машин. Об этом министр сообщил на семинаре для руководителей республиканских СМИ, информирует БЕЛТА.


В текущем году, по его словам, уже поставлено звено учебно-боевых самолетов Як-130, бронетранспортеры БТР-70МБ1, бронированные машины "Кайман", модернизированные радиорелейные станции, радиостанции, радиоэлектронные ружья "Гроза - Р2" и другие образцы, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают лучшим иностранным аналогам.

Министр высоко оценил разработанный отечественными предприятиями и комплекс средств автоматизации подвижного командного пункта радиотехнической бригады. Он, по словам Равкова, обладает возможностью одновременной обработки информации не менее чем по тысяче воздушных объектов, что превышает возможности всех зарубежных аналогов.

Белорусская армия, сообщил министр, уже получила и модернизированные ПТУР 9M113M, предназначенные для поражения бронетанковой техники с динамической защитой, укрепленных огневых точек, неподвижных и подвижных наземных целей и даже низколетящих вертолетов, причем в различное время суток на расстоянии до 4 тысяч метров.

Планируется, добавил Равков, и закупка в ближайшие два года противотанковых управляемых ракет "Атака", разработанной на базе ракеты 9М114 комплекса "Штурм". Она, пояснил он, предназначена "для поражения бронетехники, живой силы, объектов ПВО и вертолетов на дальностях до 6 км" и может применяться как с боевых машин "Штурм", так и с вертолетов Ми-24, Ми-8 и их модификаций.


Юрий Сизов

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
9М113
Атака
БТР-70
Кайман МБТС
Ми-24
Ми-8
Су-30
Штурм
Як-130
Проекты
Гособоронзаказ
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