На Урале модернизировали военные вертолеты

Более двух десятков вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ, которые базируются в Свердловской и Челябинской областях, модернизировали на российских авиазаводах.

"На технику установили новейшие бортовые комплексы обороны "Витебск" и "Вектор": они защищают вертолет от ракет с головками самонаведения в инфракрасном диапазоне излучения. Помимо этого, три станции оптико-электронного подавления защищают находящиеся рядом винтокрылые машины, не имеющие БКО", - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Изменения вносятся с учетом опыта боевого применения вертолетов.

Боевые машины этого семейства, напомним, могут перевозить до 36 десантников или до 12 раненых, а также до четырех тонн грузов в кабине или и на внешней подвеске. Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, которое адаптировано для использования очков ночного видения - это дает возможность выполнять ночные полеты и садиться на необозначенные площадки.

Татьяна Воробьева