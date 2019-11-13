Замена СВД: снайперскую винтовку Чукавина запустят в серию

Серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) начнется через два года. Легкое эргономичное оружие, отвечающее требованиям сегодняшнего и завтрашнего дня, ждут многие ведомства, но в первую очередь СВЧ предназначена военным - в армии она заменит легендарную СВД.

- Винтовка Драгунова, принятая на вооружение в 1963 году, значительно не улучшалась и не совершенствовалась. Заложенные в нее параметры несколько десятков лет удовлетворяли потребности военных. Но мир изменился и задачи изменились - теперь к оружию предъявляются новые требования, которые СВД не может обеспечить. Поэтому проект СВЧ призван заменить винтовку Драгунова во всех строевых частях, - сообщил РИА Новости главный конструктор концерна "Калашников" Сергей Уржумцев. Он напомнил, что в следующем году исполняется 100 лет со дня рождения Евгения Федоровича Драгунова.

Кстати, в основу конструкции СВЧ положена идея Драгунова, примененная им в малогабаритном автомате. Это гардинная схема, когда на прочную верхнюю шину, жестко соединенную со стволом, устанавливаются остальные элементы конструкции. Это не только облегчает оружие, но и позволяет с минимальными переделками переводить его из классической компоновки в булл-пап. От СВД позаимствована надежная и проверенная временем схема работы автоматики с коротким ходом поршня.

- Винтовка отличается очень мягкой отдачей - возникает ощущение, что стреляешь из оружия меньшего калибра. Это позволяет вести огонь в достаточно высоком темпе, при этом винтовка остается на линии прицеливания, - рассказал "Военному обозрению" многократный чемпион мира по практической стрельбе Всеволод Ильин. Он отметил эргономичную шахту для приема магазина, позволяющую перезаряжать винтовку на ощупь, и специальную шторку на ствольной коробке, защищающую механизм от пыли и грязи.

СВЧ реализована в трех калибрах: помимо классического 7,62х54, это 7,62х51 (стандарт НАТО), а также 8,6х70 Lapua Magnum. При этом винтовка российского калибра полностью совместима с магазинами СВД.

Антон Валагин