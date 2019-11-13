Спецназ ЮВО получил более 700 новейших АК-12

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Партия из более чем 700 новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

По сравнению с предшественниками он обладает повышенной эргономикой, повышенной кучностью стрельбы, уникальной живучестью ствола, для производства которого использована новая технология.

АК-12 разработан концерном "Калашников" в рамках программы "Ратник" как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и в конце 2018 года был принят на вооружение.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения - как военного, так и гражданского.

В ближайшее время на общевойсковом полигоне ЮВО военнослужащие спецназа проведут пристрелку оружия.