СВ Филиппин намерены приобрести танковые мостоукладчики

ЦАМТО, 12 ноября. По информации ресурса www.asiapacificdefensejournal.com, МНО Филиппин объявило тендер на приобретение танковых мостоукладчиков для Сухопутных войск страны.

Закупка осуществляется в рамках более крупного проекта приобретения инженерного оборудования, что обеспечит Сухопутные воска Филиппин вспомогательными средствами для применения в боевых условиях.

В случае закупки танковых мостоукладчиков, они станут первым случаем принятия данной техники на вооружение СВ Филиппин. В настоящее время в составе инженерных подразделений Сухопутных войск имеется только стандартное строительное и дорожное оборудование.

Как указано в документации, мостоукладчик должен быть размещен на гусеничном танковом шасси. Поставляемые мостоукладчики должны относится к классу MLC 50 и обеспечивать укладку моста длиной 18 м.

По сообщению филиппинского ресурса MaxDefense Philippines, решение о закупке является результатом анализа опыта проведенной ВС Филиппин операции по ликвидации террористической группировки в Марави в 2017 году. Необходимость наличия хорошо оснащенных инженерных подразделений стала очевидной, когда стационарные мосты находились под контролем противника или в зоне его досягаемости при обстреле.

MaxDefense Philippines также предполагает, что приобретение размещенных на танковом шасси мостоукладчиков может быть признаком подготовки СВ к приобретению основных боевых танков в ближайшей перспективе.

В случае соблюдения графика реализации проекта, тендерные предложения заинтересованных сторон будут вскрыты 13 ноября 2019 года. Ожидается, что победитель конкурса начнет поставки техники в течение одного года после вступления соглашения в силу.