Войти
Военное обозрение

Планируется снять фильм о спасении штурмана сбитого турками Су-24 ВКС РФ

346
0
0

Стало известно о том, что планируется снять фильм, посвящённый событиям четырёхлетней давности в районе горного массива Туркмен (Туркоман) на севере Сирии. Напомним, что 24 ноября 2015 года в том районе истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Источник изображения: topwar.ru

Тогда, как известно, пилот Су-24М подполковник Олег Пешков и штурман капитан Константин Мурахтин катапультировались. Подполковник Пешков погиб, а капитан Мурахтин спасся. Для спасения штурмана была развёрнута масштабная операция с задействованием армейской авиации. В ходе операции в бою с бандформирования погиб морской пехотинец рядовой Александр Позынич.

ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщает, что фильм будет посвящён той самой спасательной операции, в ходе которой планировалось эвакуировать экипаж сбитого турками Су-24.

Из материала:

Это будет комплексная история о работе всей группировки в Сирии, всех разнородных сил и подвиге русского воина. Фильм призван воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма и гордости за свою страну.

Нужно подчеркнуть, что речь идёт о художественном фильме, который основан на реальных событиях. При этом отмечается, что в сюжете не обойдётся без вымышленных персонажей и собирательных образов.

Пока рассматривается вариант с подбором актёров. Общий кастинг должен состояться в марте 2020 года. Компания и режиссёр, которые будут заняты в съёмках этого фильма, не называются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Туркменистан
Турция
Продукция
F-16
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
16.05.2017
Война в Сирии: опыт турецкой армии
17.02.2016
Российская воздушная кампания в Сирии: первые выводы
15.12.2015
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов встретился с представителями военно-дипломатического корпуса
02.12.2015
В небесах и на море
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35