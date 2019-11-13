Планируется снять фильм о спасении штурмана сбитого турками Су-24 ВКС РФ

Стало известно о том, что планируется снять фильм, посвящённый событиям четырёхлетней давности в районе горного массива Туркмен (Туркоман) на севере Сирии. Напомним, что 24 ноября 2015 года в том районе истребитель F-16 ВВС Турции сбил российский фронтовой бомбардировщик Су-24М.

Источник изображения: topwar.ru

Тогда, как известно, пилот Су-24М подполковник Олег Пешков и штурман капитан Константин Мурахтин катапультировались. Подполковник Пешков погиб, а капитан Мурахтин спасся. Для спасения штурмана была развёрнута масштабная операция с задействованием армейской авиации. В ходе операции в бою с бандформирования погиб морской пехотинец рядовой Александр Позынич.

ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщает, что фильм будет посвящён той самой спасательной операции, в ходе которой планировалось эвакуировать экипаж сбитого турками Су-24.

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Это будет комплексная история о работе всей группировки в Сирии, всех разнородных сил и подвиге русского воина. Фильм призван воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма и гордости за свою страну.

Нужно подчеркнуть, что речь идёт о художественном фильме, который основан на реальных событиях. При этом отмечается, что в сюжете не обойдётся без вымышленных персонажей и собирательных образов.

Пока рассматривается вариант с подбором актёров. Общий кастинг должен состояться в марте 2020 года. Компания и режиссёр, которые будут заняты в съёмках этого фильма, не называются.