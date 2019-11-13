Шведский гранатомёт Carl-Gustaf М4 получит высокоточные боеприпасы

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Шведский ручной гранатомет Carl-Gustaf в скором времени получит высокоточные боеприпасы. Как сообщает Jane’s, первый этап испытаний управляемого боеприпаса для данного гранатомета завершен успешно.

Американская компания Raytheon и шведская Saab Dynamics разработали и провели первый этап испытаний управляемого боеприпаса для ручного гранатомета Carl-Gustaf. Следующий этап, предусматривающий демонстрационные показы, планируется провести весной следующего года.

Согласно заявлению разработчиков, новый управляемый боеприпас предназначен для гранатометов последней версии М4 и М3Е1 - американской версии шведского оружия. Он оснащен лазерной и инерционной системами наведения и может использоваться для стрельбы по целям на дистанциях от 30 метров до 2 километров. Показатель кругового вероятного отклонения для боеприпаса составляет менее 1 метра. При этом утверждается, что уже разрабатывается новая система наведения, позволяющая поражать цели в режиме "выстрелил - забыл".

Выстрел расположен в цилиндрическом контейнере, с которым и заряжается в Carl-Gustaf. Масса выстрела составляет 6,8 килограмма. Его можно будет использовать для поражения целей разных типов, включая легкобронированные машины и бетонные сооружения.

Гранатомет Carl Gustaf был создан шведским инженером Зигфридом Аксельсоном на базе противотанкового ружья Carl Gustaf Pvg m/42. Оружие предназначено для уничтожения бронированных целей, живой силы и огневых позиций противника, а также создания дымовых завес и освещения местности. За семь десятилетий создано четыре его модификации (M1, M2, M3 и M4), последняя из которых была представлена в 2014 году и имеет массу менее 7 кг (первая весила более 16 кг). Благодаря разнообразию 84-мм боеприпасов Carl Gustaf является многофункциональным боевым средством и состоит на вооружении 45 армий по всему миру.