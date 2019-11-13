Учения российских подлодок подняли на уши береговые силы НАТО в Северной Европе

Два патрульных противолодочных самолета ВМС США P-8A Poseidon провели многочасовые полеты над районами Норвежского моря, где проходят крупные учения российских подводных лодок, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По имеющимся данным, американские морские разведчики, вылетевшие с авиабазы Кефлавик в Исландии, часами курсировали в районе линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией (GIUK), на которой размещена гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

Над Северной Атлантикой в понедельник был также зафиксирован полет французского патрульного противолодочного самолета Atlantique 2, поднявшегося с авиабазы Ланн-Бигуэ.

Полеты натовских военных самолетов над Норвежским морем проводятся практически ежедневно с начала учений российских подлодок в октябре. Помимо авиации ВМС США в операции задействованы патрульные самолеты ВВС Норвегии, Канады и Франции. В этих целях также активно используется авиабаза Андёйя, которая расположена на севере Норвегии.

Как сообщила норвежская телерадиокомпания NRK, ссылаясь на источники в военной разведке, десять российских подводных лодок, в том числе восемь атомных, задействованы в операции в Северной Атлантике, целью к

оторой является отработка прорыва оборонительных рубежей НАТО и скрытного подхода к восточному побережью США.

При этом источники подчеркнули, что "это не учения, это крупнейшая операция российских подводных лодок со времен холодной войны, которая призвана продемонстрировать способность угрожать восточному побережью США".

Утверждается, пишет Интерфакс, что российские подлодки отрабатывают прорыв линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией и скрытный выход в максимально отдаленные районы Атлантического океана.