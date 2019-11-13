ВС Украины получили первые 100 ракет для РСЗО "Ольха"

Украинская армия вооружается дальнобойными высокоточными ракетами.

Вооруженные силы Украины получили первые 100 ракет для реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ольха", и их поставки продолжаются, сообщает Warspot со ссылкой на информационное агентство Минобороны Украины "АрміяInform".

Серийное производство ракет и пусковых установок РСЗО "Ольха" началось в феврале текущего года. Тогда сообщалось, что новая высокоточная ракета будет частью проекта "Ракетный щит".

"Ольха" создана на базе РСЗО "Смерч". Ключевым отличием от советской разработки стало то, что новые ракеты являются корректируемыми и могут поражать цели со значительно большей точностью: отклонение от точки прицеливания на дистанции 120 км составляет не более 30 м. Согласно описанию нового ракетного комплекса, он сможет заменить на вооружении украинской армии РСЗО "Смерч", а также тактический ракетный комплекс "Точка-У", при этом демонстрируя бОльшую точность.