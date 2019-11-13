Американский истребитель отбомбился по японским школам

Между Японией и США разгорается скандал. Официальный Токио и рад бы его погасить, но общественность не дает это сделать, в результате чего антиамериканские настроения в стране начали зашкаливать.

Причиной конфликта стала "потерянная" истребителем F-16 ВВС США над территорией Японии 230-кг авиабомба. Она упала в населенном пункте между двумя школами, неподалеку от густонаселенного района. Только счастливая случайность позволила избежать жертв среди жителей и детей.

Телевидение Японии опубликовало уникальные кадры, на которых показан эпизод со сбросом авиабомбы на поселок. На видео показан момент "потери" самолетом боеприпаса, его падение и работы по его обезвреживанию.

Пентагон попытался скрыть данный инцидент, однако, свидетельства многочисленных очевидцев не позволили этого сделать. В свою очередь американские военные в оправдание заявили, что авиабомба была учебной и не представляла опасности.

Между тем 230-кг боеприпас упал на расстоянии 7 км от периметра военного полигона, что вызывает вопрос о том, что делал американский самолет за его границами. По утверждению экспертов, пишет Free News, полеты в этом районе не должны были происходить.