Запутают и собьют с курса: на что способны российские комплексы РЭБ

Вопрос о том, являются ли российские средства РЭБ лучшими в мире, в последнее время часто становится предметом дискуссий, монографий и статей, которые публикуют СМИ у нас и за рубежом. Для российских СМИ это предмет гордости за отечественную науку и военно-промышленный комплекс, в то время как зарубежные средства массовой информации вынужденно признают российское превосходство с огромной долей скепсиса. Так наши комплексы РЭБ лучшие или всего лишь соответствующие мировым аналогам? Давайте разберемся.

Начнем с того, что идея средств радиоэлектронной борьбы принадлежит России. Эти соображения впервые были изложены в 1903 году в докладной записке, которую написал Военному министерству Российской империи статский советник Александр Попов, талантливый ученый и изобретатель радио. В ней были высказаны мысли о радиоразведке, создании радиопомех и защите радиосвязи от разведки и подавления на примере организации линии радиосвязи Варна-Севастополь-Одесса.

Во время русско-японской войны 1904-1905 года эти идеи нашли применение в ходе операций по обороне Порт-Артура, когда радиостанция броненосца "Победа" глушила работу кораблей-корректировщиков японской эскадры, и в ходе Цусимского сражения, когда с крейсера "Изумруд" и миноносца "Громкий" подобное подавление велось против радиостанции японского крейсера "Идзуми".

В 1911 году другой русский ученый Алексей Алексеевич Петровский теоретически обосновал основы создания радиопомех и защиты радиосвязи, которые на практике вначале опробовали на кораблях Черноморского флота, а затем и Балтийского флота. Несмотря на такую практику, во время Первой мировой войны противоборствующие стороны занимались в основном радиоперехватами и дезинформацией, изредка прибегая к подавлению работы радиостанций.

Возврат к этой теме произошел уже в СССР практически накануне Великой Отечественной войны. В 1939 году была подана первая заявка на создание станции радиопомех, а потом прошли испытания первых опытных образцов станций радиопомех работающих в следующих диапазонах радиоволн - ультракоротковолновом (Шторм), коротковолновом (Гром) и средневолновом (Шторм-2). В годы войны на таких и более совершенных станциях работали радиодивизионы специального назначения, которые успешно перехватывали и подавляли радиосвязь германских войск в звене армия - корпус - дивизия.

До 1955 года комплексы РЭБ имели волнообразное развитие, это было связано с тем, что про них вспоминали накануне боевых действий и забывали, когда война прекращалась. Кардинальные изменения произошли в годы холодной войны, когда вдоль наших границ стали часто появляться комплексы радиотехнической и радиолокационной разведки наземного, воздушного и морского базирования. Поэтому начиная с 1956 года вновь были сформированы батальоны постановки помех радиосвязи, радиолокации и радионавигации, которые получили современные комплексы разработанные на основе единой технической политики в области аппаратуры для радиоэлектронного подавления (РЭП).

Последующий опыт мировых локальных войн, в которых принимали участие советские военные специалисты, показал, что благодаря применению комплексов РЭБ снижались потери в боевой авиации, а эффективность проводимых наземных операций напрямую зависела от результатов сражений в радиоэфире. Во многих локальных войнах широко использовались комплексы радиолокации, радиосвязи, радионавигации, радиопомех, а также телевизионная, инфракрасная и лазерная техника американского и советского производства. Так что во время эфирных битв технологий происходила и битва научно-инженерной мысли.

В 1991 году, когда холодная война прекратилась, прекратилось и противостояние двух технических школ РЭБ - СССР и США. Развал СССР сказался на всех работах, которые велись по дальнейшему развитию отечественных комплексов РЭБ. Поэтому наши "заокеанские партнеры" посчитали, что мы им больше не конкуренты. Однако, отсутствие конкуренции привело к тому, что и в США работы по созданию комплексов РЭБ новых поколений были практически остановлены. Американские военные эксперты ошиблись дважды. Потому что несмотря на тяжелое положение, в 90-х годах работы по созданию новых комплексов РЭБ в России не прекращались.

Поэтому советский научно-технический задел не только не был забыт, но был дополнен новыми технологиями, которые позволили создать несколько линеек узкоспециализированных средств РЭБ, работающих по определенным типам радиоэлектронных комплексов, аппаратуры и техники. Так появились комплексы РЭБ, работающие против радиосвязи, радиоэлектронной разведки, систем целеуказания, головок самонаведения высокоточного оружия (ВТО) и радиовзрывателей. Они могут вести борьбу против носителей радиоэлектронной техники в космосе, в воздухе, на суше и на море. Благодаря такой специализации и разнообразию российские комплексы РЭБ могут обеспечить решение двух групп задач.

Первая группа - срыв (затруднение) целенаправленного распределения противником ресурса ударных группировок и сил, применяющих высокоточное оружие (ВТО). В рамках данной группы силами и средствами РЭБ решаются задачи для:

исключения ведения всех видов (космической, воздушной, наземной, морской) радиоэлектронной разведки;

исключения передачи данных целеуказания и срыва наведения ударных сил на объекты по внешнему целеуказанию;

исключения высокоточной навигации носителей средств разведки и ВТО.

Вторая группа - отражение (максимальное ослабление) ударов средств ВТО. В пределах этой группы на силы и средства РЭБ будут возлагаться задачи по дезорганизации функционирования радиоэлектронных систем и средств управления оружием для:

исключения всех видов разведки объектов и прицеливания по ним;

срыва наведения средств ВТО стратегической, тактической, армейской авиации, комплексов ПВО, крылатых ракет различного базирования, полевой артиллерии, противотанковых ракетных комплексов на заданные цели;

исключения высокоточной навигации средств ВТО.

Особое внимание средствам ВТО уделено не просто так. Дело в том, что во время конфликтов в конце XX и начала XXI века интенсивность применения высокоточного оружия только растет. Так, в 1991 году в войне против Ирака доля ВТО в общем количестве огневых средств поражения составляла всего лишь 8%, а в 2003 году эта доля увеличилась до 68%, что способствовало относительно легкой победе войск коалиции возглавляемой США над Ираком, у которого средств РЭБ практически не было.

Появление российских комплексов РЭБ в Сирии сорвало применение ВТО и ударных дронов. Помимо этого, они обеспечили прекращение радиообмена не только между террористическими группировкам, но передачу данных со стороны центров координации и управления, расположенных в провинциях Идлиб, Хама, Хомс, Дейр-эз-Зор и Даръа.

Интересен тот факт, что в результате эволюции и благодаря новым технологиям российская аппаратура РЭБ уже давно работает на уровне тактического звена управления вплоть до ротного уровня. Поэтому наши воинские подразделения не только могут обнаружить, идентифицировать радиоэлектронное оборудование противника, но и провести весь комплекс мероприятий по радиоэлектронному подавлению и поражению этих комплексов и средств, обеспечив защиту собственных.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")