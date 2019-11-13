МРК "Ингушетия" испытал ракетный комплекс "Калибр" в Черном море

Малый ракетный корабль "Ингушетия" во время заводских испытаний в Черном море выполнил пробные пуски из ракетного комплекса "Калибр". Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

- Для проверки вооружения корабля проведен испытательный пуск макета ракеты "Калибр" из пусковой шахты, - рассказал Рулев.

Также экипаж выполнил проверочную стрельбу из артиллерийских установок по морским и береговым целям.

- Недостатков в работе вооружения корабля не выявлено, - отметил представитель флота.

Заводские испытания корабля начались в конце сентября. Экипаж уже проверил работу энергетических установок, рулевого устройства, средств связи, навигации и другого корабельного оборудования, а также мореходные качества корабля в разных ходовых режимах.

Справка "РГ"

МРК "Ингушетия" является восьмым кораблем проекта 21631 модернизированной серии "Буян-М", которая строится на Зеленодольском заводе имени Горького. Ранее на ЧФ поступили еще два таких же корабля - "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Назначение кораблей - охрана и защита экономической зоны государства. Могут действовать в прибрежной зоне и на мелководье. МРК вооружены ракетными комплексами большой дальности "Калибр-НК".

Юлия Крымова (Севастополь)