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Российская газета

Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ РФ

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Источник изображения: Александр Гальперин/РИА Новости

Новость о новом российском боевом ледоколе проекта 23550 "Арктика" повергла в уныние Данию.

Датское издание Berlingske опубликовало статью под броским заголовком "Новый арктический кулак Путина". Так автор именует новый бронированный боевой ледокол ВМФ России "Иван Папанин".

Известие о его спуске на воду в Санкт-Петербурге, говорится в статье, получило международный резонанс.

В мире еще не видели ледоколов, вооруженных не только пушками, но и ракетами.

Причем, это только первый из двух кораблей, с помощью которых Россия усилит свое влияние в Арктике.

Журналист сообщает, что длина нового ледокола составляет 114 метров, а водоизмещение - 8 500 тонн.

Здесь есть ангар для военного вертолета. Но главное - "Иван Папанин" способен применять ракеты "Калибр". К тому же ледокол оснащен электронными боевыми системами.

Предполагается, что в арсенале таких ледоколов будет восемь "Калибров". В зависимости от типа их дальность может превышать 200 километров.

Журналист сетует, что России, наращивая свое присутствие в регионе, прибегает к недвусмысленной риторике по поводу ее прав на Арктику.

Речь, в частности, идет о результатах исследования, подтверждающих то, что большая часть арктического континентального шельфа принадлежит России. Они были обнародованы недавно Минобороны РФ.

В завершении автор делает неутешительный вывод, что в то время как Россия создает новые ледоколы, Дания инвестирует слишком мало средств в Арктику и Гренландию.

Самые крупные суда, которыми она представлена здесь, это инспекционные корабли класса "Тетис".

И хотя им по 30 лет, замена может растянуться на десятилетие. Пока эти суда модернизировали, после чего они стали способны размещать новые вертолеты Seahawk.

Справка "РГ"

Строительство корабля ледового класса "Иван Папанин" началось в 2016 году. Над проектом работают предприятия Объединенной судостроительной корпорации. Он предназначен для работы в условиях Арктики. "Иван Папанин" уникален тем, что совмещает функции буксира, патрульного корабля и ледокола. Способен преодолевать льды толщиной 1,7 метра. Это головной корабль проекта. Вторым будет "Николай Зубов".


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Продукция
SH-60
Компании
Минoбороны РФ
ОСК
Проекты
23550
Арктика
Калибр КР
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