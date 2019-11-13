Не злите медведя: НАТО призвали не дразнить Россию в Арктике

Растущая военная активность России в мире вызывает опасения по поводу ее намерений в Арктике, пишет американское издание War on the Rocks. Российские бомбардировщики и подлодки все чаще проводят учения в регионе. На этом фоне НАТО все чаще призывают играть более активную роль в Арктике.

Но проблема Арктики связана не только с российской военной активностью. Регион переживает резкие изменения в экологической, политической, военной и экономической областях, угрожающие разрушить формировавшуюся десятилетиями стабильность. Все это создает неопределенность, в условиях которой любые разногласия могут стать причиной конфликта, уверена автор статьи Ребекка Пинкус, доцент кафедры стратегических и оперативных исследований Военно-морского колледжа США. "Наращивание активности НАТО в Арктике может представлять опасность в условиях потери стабильности", - пишет она.

По словам автора, на сегодняшний день ни одна страна не доминирует в Арктике. "В течение десятилетий Россия и США поддерживали баланс сил, однако в контексте происходящих изменений он стал неустойчив", - отмечает Пинкус. При этом обе страны наращивают военную активность в регионе. Россия усиливает свое присутствие на арктических островах, создавая новые базы, в то время как Соединенные Штаты готовятся разместить F-35 на Аляске, а также расширяют свои противоракетные возможности.

Россия по понятной причине воспринимает НАТО в качестве угрозы. И все же некоторые эксперты призывают Североатлантический альянс наращивать военную активность в Арктике. Однако более активная деятельность НАТО в регионе может привести к эскалации конфликта, считает Ребекка Пинкус. "В конце концов, НАТО - это военный союз. По мере того, как НАТО расширяет свои возможности для действий в Арктике и проводит учения, подобные прошлогодним Trident Juncture, организация будет становиться все большей угрозой для России", - пишет она. И РФ может ответить на это ужесточением собственной позиции.

В этих условиях НАТО стоит активизировать диалог с Москвой. Хорошим выбором для обсуждения вопросов безопасности в Арктике мог бы стать созданный в 2002 году Совет Россия-НАТО, уверена Пинкус. "Роль НАТО в Арктике должна быть созидательной, а не разрушительной", - пишет она.

Илья Максимов