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Общественный совет при Минобороны России посетил Сирию: фотографии

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В период с 7 по 10 ноября 2019 года члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации посетили Сирию. В составе делегации были руководители Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов и Константин Макиенко. Фоторепортажи из данной поездки доступны на сайтах газет "Аргументы и факты" и "Московский комсомолец" по ссылкам Российская база "Хмеймим" в Сирии, Общественный совет при Минобороны РФ впервые посетил российские базы в Сирии.

(с) Губернаторова Наталия / "Московский комсомолец"

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Макиенко Константин
Пухов Руслан
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