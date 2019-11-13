Общественный совет при Минобороны России посетил Сирию: фотографии

В период с 7 по 10 ноября 2019 года члены Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации посетили Сирию. В составе делегации были руководители Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов и Константин Макиенко. Фоторепортажи из данной поездки доступны на сайтах газет "Аргументы и факты" и "Московский комсомолец" по ссылкам Российская база "Хмеймим" в Сирии, Общественный совет при Минобороны РФ впервые посетил российские базы в Сирии.

(с) Губернаторова Наталия / "Московский комсомолец"