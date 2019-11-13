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ЦАМТО

Более 20 вертолетов ЦВО прошли модернизацию

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Вертолет Ми-8АМТШ-В
Вертолет Ми-8АМТШ-В (бортовой номер "422 голубой") из состава 562-й авиационной базы армейской авиации, теперь переформированной в 337-й отдельный вертолетный полк 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Толмачево (Новосибирск), ноябрь 2016 года.
Источник изображения: Николай Енин / wizarden.ru / wizarden.livejournal.com

ЦАМТО, 12 ноября. Более 20 вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ Центрального военного округа, базирующиеся в Свердловской и Челябинской областях, прошли модернизацию на авиазаводах России.

На вертолеты установлены новейшие бортовые комплексы обороны (БКО) "Витебск" и "Вектор", которые обеспечивают защиту техники от применения по ним ракет с ИК ГСН. Кроме того, три станции оптико-электронного подавления защищают со всех направлений не только сам вертолет, но и находящиеся рядом винтокрылые машины, не имеющие БКО.

Усовершенствование военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-5 и Ми-8АМТШ проводится с учетом опыта боевого применения моделей этого семейства. Боевая машина может перевозить до 26 десантников или до 12 раненых, а также различные грузы как в грузовой кабине, так и на внешней подвеске общей массой до 4 тонн.

Кабина пилотов оснащена светотехническим оборудованием, адаптированным для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в темное время суток на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки на необозначенные площадки, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
Витебск РЭБ
Ми-8
Ми-8АМТ
Ми-8МТ
Компании
Минoбороны РФ
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