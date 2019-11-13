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Военное обозрение

Во Вьетнаме оценили мощь местной версии РПГ-29

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Источник изображения: topwar.ru

На оснащении вьетнамских вооруженных сил, наряду с широко распространенным ручным гранатометом РПГ-7 (под обозначением B-41), имеется другой тип противотанкового оружия, то есть SCT-29 – советский РПГ-29 местного производства. Его мощь оценило издание Kien Thuc.

РПГ-29 эксплуатируется с 1989 года. Вьетнам занимается выпуском данного изделия на протяжении последних пяти лет. Помимо самого гранатомета возможно производство собственными силами выстрелов к нему – так называемых DCT-7.

РПГ-29 является популярным по всему миру противотанковым оружием, оно доказало свою мощь во многих конфликтах и способно в текущих условиях одержать победу над многими современными танками

- пишет Kien Thuc, указывая, что в Сирии РПГ-29 поражал Т-72 всего одним выстрелом, пробив корпус, воспламенив боеприпасы и буквально разорвав танк изнутри.

Как указывается, местная версия данной системы является усовершенствованной модификацией, обладающей повышенной мощностью. Вес гранатомета составляет 12,1 кг, масса снаряженного - 18,9 кг, длина 1 м при движении и 1,85 м при боеготовности. Выстрел пробивает гомогенную броню толщиной 750 мм или железобетонное укрытие до 1500 мм.

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Страны
Вьетнам
Сирия
Продукция
РПГ-29 Вампир
РПГ-7
Т-72
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