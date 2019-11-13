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ТАСС

Казахстан и Россия практически завершили согласование работ по "Назарбаевскому старту"

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Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин при этом отметил, что времени для работ очень мало

НУР-СУЛТАН, 12 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан практически завершили согласование работ по "Назарбаевскому старту". Об этом во вторник сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы сейчас уже практически завершили согласование по "Назарбаевскому старту", речь идет о вкладе сторон. Для этого Казахстан должен будет одобрить соглашение 2018 года о разделении функций между Россией и Казахстаном - кто чем занимается. То есть мы делаем ракету, в 2022 году она должна быть завершена и готова к летным испытаниям. Казахстан вкладывается в модернизацию стартовой инфраструктуры", - рассказал Рогозин.

Он отметил, что времени для работ очень мало. "Сегодня мы с премьер-министром Казахстана обсуждали возможность создания к концу 2022 года так называемого пускового минимума, то есть обеспечить в принципе готовность к началу летных испытаний до конца 2022 года, а не уходить на 2023 год", - пояснил глава Роскосмоса.

Он отметил, что, если это получится, со следующего года начнутся строительные работы на этом комплексе. "Соответственно, мы планируем на 2022-2023 год летные испытания "Союза-5", а года через полтора, по мере готовности ракеты "Союз-6" - начало испытаний ее с "Назарбаевского старта", - уточнил Рогозин.

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Рогозин Дмитрий
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