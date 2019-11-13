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Военное обозрение

Минобороны Индии опровергло подписание контракта на российские ОБТ Т-90МС

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Источник изображения: topwar.ru

Министерство обороны Индии не подписывало контракт на приобретение российских танков Т-90МС. Выданный 6 ноября 2019 года государственному индийскому оборонно-промышленному объединению Ordnance Factory Board (OFB) контракт на 464 танка предусматривает продолжение лицензионной сборки ОБТ Т-90С/СК Bhishma на мощностях индийского танкостроительного завода Heavy Vehicles Factory (HVF) в Авади. Об этом сообщает "Jane's Defence Weekly".

Индия продолжит лицензионную сборку российских танков Т-90С/СК Bhishma в рамках лицензионного соглашения 2006 года на выпуск 1000 ОБТ Т-90С/СК. Первые 10 танков в рамках данного соглашения были переданы индийской армии только в 2009 году, а всего до настоящего времени индийский танкостроительный завод HVF выпустил не более половины лицензионных копий Т-90С. По данным издания, к 2020 году ожидается завершение первой части сборки 536 ОБТ Т-90С, контракт на вторую часть танков, т.е. оставшихся 464 машин, Министерство обороны Индии и выдало индийским танкостроителям. Предполагается, что производство второй части лицензионных танков займет не менее 4-х лет.

В то же время в индийском военном ведомстве подтвердили, что намерены закупить в России 464 машинокомплекта ОБТ Т-90МС для сборки на индийских предприятиях, но данное соглашение еще не подписано. По имеющимся данным, предконтрактные переговоры сторон продолжаются.

Предварительно индийские военные рассчитывают получить 464 танка Т-90МС с 2022 по 2026 годы для оснащения десяти танковых полков индийской армии, причем первые 64 танка должны быть поставлены в срок от 30 до 41 месяца с момента подписания контракта.

Таким образом, сведения о том, что Минобороны Индии заказало сборку 464 модернизированных танков Т-90МС из поставляемых из России машинокомплектов, не подтвердились.

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Страны
Индия
Россия
Продукция
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Проекты
2020-й год
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