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Рогозин заявил о готовности продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Россия планирует продолжать пилотируемые полеты на Международную космическую станцию до 2030 года. Об этом во вторник, 12 ноября, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на конференции "Дни космоса в Казахстане".

"Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены вышли с инициативой продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы", — цитирует его "РИА Новости".

22 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев рассказал о том, что Россия и США работают над продлением деятельности МКС.

МКС была выведена на орбиту в ноябре 1998 года, в 2000 году на станцию заселились первые космонавты. С тех пор она является непрерывно обитаемой. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году.

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