Рогозин заявил о готовности продлить эксплуатацию МКС до 2030 года

Россия планирует продолжать пилотируемые полеты на Международную космическую станцию до 2030 года. Об этом во вторник, 12 ноября, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на конференции "Дни космоса в Казахстане".

"Совсем недавно мы прочли новость, что американские конгрессмены вышли с инициативой продления работы МКС до 2030 года. Это означает, что как минимум до этого периода Байконур будет работать в рамках данной пилотируемой программы", — цитирует его "РИА Новости".

22 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев рассказал о том, что Россия и США работают над продлением деятельности МКС.

МКС была выведена на орбиту в ноябре 1998 года, в 2000 году на станцию заселились первые космонавты. С тех пор она является непрерывно обитаемой. Срок эксплуатации МКС истекает в 2024 году.