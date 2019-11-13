Роскосмос ищет новых космонавтов на Ближнем Востоке

Россия ведет переговоры с Турцией, Египтом и Саудовской Аравией о возможных полетах их космонавтов в космос. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме "Байконур - колыбель мировой космонавтики".

Рогозин отметил, что ранее считалось, что при появлении американских кораблей надобность в "Союзе" отпадет сама по себе, но оказалось наоборот.

Он отметил, что Роскосмос сейчас "сталкивается с новым интересом стран, которые хотели бы с Байконура обеспечить для себя первый опыт полета человека в космос".

ИА REGNUM напоминает, ранее директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что, несмотря на разработку новых американских ракет-носителей, американское космическое агентство планирует обращаться к Роскосмосу для отправки своих астронавтов на Международную космическую станцию.

Рогозин в свою очередь заявил, что Роскосмос постарается помочь Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства США с доставкой американских астронавтов, если это потребуется.