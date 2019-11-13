Вывод на орбиту спутников "Глонасс" распланирован на десять лет вперед

Россия в период с 2021 по 2030 годы предполагает вывести на орбиту 28 аппаратов "Глонасс-К2". Об этом сообщает РИА Новости.

Для их запусков планируется использовать 12 ракет "Союз-2.1б" (по одному спутнику на каждой) и восемь ракет "Ангара-А5" (по два аппарата на каждой). Согласно планам, два спутника выведут в 2021 году, два - в 2023 году, пять - в 2024 году, шесть - в 2025 году, четыре - в 2026 году, один - в 2029 году, восемь - в 2030 году.

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасса-М", семь и девять - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасса-М", 10 лет - у "Глонасса-К" и "Глонасса-К2").

В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один — на этапе летных испытаний, еще два — на техническом обслуживании.

Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.