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На ОИС "Адмирал Владимирский" началась проверка бортовых систем и оборудования

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках заводских ходовых испытаний в Балтийском море экипаж океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский" приступил к проверке бортовых систем жизнеобеспечения и радиотехнических средств, сообщает пресс-служба Минобороны РФ во вторник, 12 ноября.

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ, заводские ходовые испытания проводят после ремонта судна на Кронштадтском Морском заводе.

Ремонт, как и планировали на заводе, завершили к ноябрю 2019 года. ЗХИ, которые продлятся до 18 ноября, покажут готовность судна к выходу в Арктическую экспедицию.

"Адмирал Владимирский" – океанографическое исследовательское судно проекта 852, единственное оставшееся в строю из построенной серии из шести судов. Предназначено для наблюдения за течениями, исследования в области химической гидрологии, морских биологических наблюдений, морской метеорологии, актинометрических

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
852
Арктика
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