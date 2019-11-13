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Российская газета

В Бурятии прошли ходовые испытания легендарного танка Т-34

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Военнослужащие отдельного ремонтно-восстановительного батальона Восточного военного округа в Бурятии успешно провели пуск двигателя легендарного танка Т-34.

Проверив давление масла, температуру охлаждающей жидкости и напряжение бортовой сети электропитания, экипаж отправился на полигон. Там были проверены ходовые способности боевой машины и работоспособность двигателя, механизмов башни, пушки.

"В ходе испытаний танк с легкостью преодолел все препятствия специальной трассы полигона", - сообщает пресс-служба ВВО.

Теперь ремонтной группе предстоит устранить найденные недостатки и начать красить танк.

Т-34 времен Великой Отечественной войны сняли с постамента по решению командования 36-й армии. Планируется, что в следующем году, в День Победы, танк впервые проедет по главной площади Улан-Удэ, возглавив механизированную колонну войск городского гарнизона.

Справка "РГ"

Т-34 - самый массовый танк Великой Отечественной войны. Выпускался серийно с 1940 года. Благодаря своим боевым качествам признан лучшим средним танком Второй мировой войны, оказавшим большое влияние на дальнейшее развитие мирового танкостроения. Его конструкторы смогли найти оптимальное соотношение между боевыми, эксплуатационными и технологическими характеристиками.


Юлия Гарднер

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Компании
Минoбороны РФ
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