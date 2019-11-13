Израиль прогнал российскую субмарину

Израиль обнаружил в собственных территориальных водах российскую подводную лодку, пишет Ynet.

Израильское издание, ссылаясь на источники, отмечает, что инцидент произошел три месяца назад. Российская субмарина приблизилась на расстояние около 15 километров к берегу Израиля, тогда как границы территориальных вод страны расположены на удалении 22 километров. Израильские военные вышли на контакт с экипажем подлодки.

Впоследствии субмарина направилась в западную часть Средиземного моря. Ynet отмечает, что данный "маневр также может иметь долгосрочные последствия для безопасности Израиля, если будет обнаружено, что подводная лодка обладает возможностями для сбора разведданных".

В ноябре в The National Interest худшим кошмаром Китая и России назвали возможность продажи атомных подводных лодок (АПЛ) США своим союзникам.