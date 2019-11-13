Хотел больше знать: Трамп запрещал заявления о керченском инциденте

Трамп запретил публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе

Американский лидер Дональд Трамп наложил запрет на заявления Белого дома по поводу инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, сообщил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон. Он объяснил такие действия главы государства тем, что тот хотел получить больше информации. Андерсон давал показания в рамках расследования по импичменту Трампа.

Президент США Дональд Трамп запретил американской администрации публиковать любые заявления об инциденте в Керченском проливе, который произошел 25 ноября 2018 года, заявил экс-советник бывшего спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Кристофер Андерсон.

Такие показания он дал под присягой американским законодателям 30 октября, выступая на совместном закрытом заседании комитетов по разведке, иностранным делам, надзору и реформе нижней палаты конгресса.

Слушания проходили в рамках расследования, связанного с процедурой импичмента Трампа. Ее в конце сентября инициировали демократы, имеющие большинство в Палате представителей.

"В то время, как мои коллеги в Госдепартаменте быстро подготовили заявление, осуждающее Россию за обострение (ситуации в Керченском проливе - "Газета.Ru"), сотрудники в Белом доме высокого ранга заблокировали его публикацию", - рассказал Андерсон. По его словам, вечером 25 ноября 2018 года он направил сообщение бывшему на тот момент спецпредставителем США по Украине Курту Волкеру о том, что президент запретил публиковать какие-либо заявления Белого дома по этой теме. Он пояснил, что сам узнал о таком решении из телефонного звонка.

По мнению экс-советника Волкера, президент мог принять такое решение из-за желания получить больше информации об инциденте. "Это была очень сложная ситуация. Не вполне было ясно, находились ли корабли в международных водах", - пояснил он.

Андерсон также выразил мнение, что Москва называла случившееся провокацией со стороны Украины, поскольку хотела получить помощь от Запада.

"Заявление было, госсекретарь [Майкл] Помпео выступил с заявлением на следующий день. Постпред [США при ООН Никки] Хейли в конце концов тоже довольно быстро выступила с заявлением. Но аналогичное заявление от Белого дома, о котором мне было бы известно, так и не последовало", - констатировал бывший советник экс-спецпредставителя США по Украине.

В конце ноября прошлого года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины: артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" и рейсовый буксир "Яны Капу".

В РФ это задержание объяснили тем, что суда незаконно вошли в территориальные воды России вблизи Крымского полуострова.

Кроме того, по версии Москвы, они не реагировали на предупреждения российских пограничников. Экипажи военных кораблей обвинили в незаконном пересечении границы России. Моряки более полугода находились в российском СИЗО.

В конце мая Международный суд по морскому праву обязал РФ вернуть экипажи и корабли Украине. 7 сентября 24 задержанных передали соседнему государству в рамках обмена заключенными по формуле "35 на 35".

Что касается ситуации в США, сегодня там разворачивается процесс импичмента главы государства. 24 сентября его запустили демократы. Они обвинили Трампа в том, что он якобы оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, призывая его возобновить уголовное дело в отношении сына 47-го вице-президента США Джо Байдена Хантера. Его отец - один из главных конкурентов Трампа на предстоящих выборах. По мнению демократов, нынешний американский лидер хотел дискредитировать Байдена с помощью иностранного государства. Они считают, что Трамп предлагал Украине военную помощь в обмен на возобновление дела о коррупции в компании Burisma, с которой связан Хантер Байден.

К слову, летом этого года Вашингтон действительно задержал военную помощь Украине. Президент США объяснил, что хотел убедиться в целесообразном использования этих средств.

Сам Трамп отрицает все обвинения в свой адрес в давлении и попытке вмешаться в ход предстоящих выборов.

"Я не оказывал на них никакого давления. И знаете почему? Потому что они хотят делать правильные вещи. И они знают о коррупции. И они, наверное, знают, что Джо Байден и его сын коррумпированы. Они, видимо, это знают", - отметил глава Белого дома.

На следующий день после начала процедуры импичмента Белый дом опубликовал полную расшифровку разговора Трампа и Зеленского. Это стало неожиданностью для главы Украины. Он отметил, что это "немного подрывает дипломатические отношения".

В ходе диалога главы государств обсуждали вопрос помощи Украине, а затем завели разговор о Байдене. Трамп попросил украинского коллегу возобновить это расследование, но взамен ничего не предлагал. В ответ его собеседник сказал, что все будет сделано.

Кристина Сизова