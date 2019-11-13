Войти
ЦАМТО

Спущен на воду третий фрегат FFX-2 для ВМС Республики Корея

304
0
0
Источник изображения: Фото: Yonhap

ЦАМТО, 12 ноября. На предприятии южнокорейской компании Hyundai Heavy Industries (HHI) в Ульсане 11 ноября состоялась церемония спуска на воду фрегата УРО проекта FFX-2 (также известен как "Тэгу" и "Ульсан" Batch-II), предназначенного для ВМС РК.

В мероприятии, состоявшемся в день празднования 74-й годовщины образования ВМС Республики Корея, принял участие министр обороны Чон Ген Ду.

По информации агентства Yonhap, фрегат (821) "Сеул" является третьим кораблем серии.

Как сообщал ЦАМТО, в общей сложности ВМС Республики Корея должны получить до 8 фрегатов проекта FFX-2. Корабли предназначены для выполнения широкого спектра задач, включая патрулирование территориальных вод и исключительной экономической зоны, борьбу с подводными лодками противника, противовоздушную оборону, ведение разведки, проведение поисково-спасательных операций.

Контракт стоимостью 322,6 млрд. вон (305,8 млн. долл.) на постройку головного фрегата проекта FFX-2 Агентство программ оборонных закупок Министерства обороны Республики Корея (DAPA) подписало с Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering в декабре 2013 года. Корабль (818) "Тэгу" был спущен на воду 2 июня 2016 года на предприятии DSME в Окпо, передан ВМС 1 февраля 2018 года и принят на вооружение 6 марта 2018 года. Второй фрегат серии, (819) "Кеннам", также строит DSME. Третий и четвертый фрегаты будут построены Hyundai Heavy Industries.

DSME 14 октября 2018 года объявила о подписании с DAPA контракта на строительство 5-го и 6-го фрегатов проекта FFX-2 общей стоимостью 631,5 млрд. вон. Контракт на постройку 7-го и 8-го фрегатов Агентство DAPA в декабре 2018 года заключило с Hyundai Heavy Industries. Его стоимость составила 634 млрд. вон.

Длина фрегата FFX-2 составляет 122,1 м, ширина – 14 м, стандартное водоизмещение – 2800 т, полное водоизмещение – 3650 т. Корабль оснащен комбинированной силовой установкой типа CODLOG с одной турбиной MT30 компании Rolls-Royce и четырьмя дизельными двигателями MTU 12V 4000. Максимальная скорость – 30 узлов (55,6 км/ч), экипаж – 124 человека.

Фрегат будет вооружен 127-мм артиллерийской установкой Mk-45 Mod.4, 20-мм ЗАК "Фаланкс" Блок.1B, 16-контейнерной вертикальной пусковой установкой K-VLS ЗРК K-SAAM южнокорейского производства, ПУ ПКР SSM-700K Haeseong и двумя 324-мм трехтрубными торпедными аппаратами. Корабль может нести один средний вертолет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Продукция
Haeseong
Phalanx CIWS
Компании
DAPA
DSME
HHI
Hyundai
Rolls-Royce
Похожие новости
02.07.2019
Спущен на воду второй фрегат FFX-2 для ВМС Республики Корея
05.02.2018
Новый южнокорейский фрегат
14.11.2016
ВМС Республики Корея приняли шестой фрегат класса «Инчхон»
13.08.2015
Спущен на воду шестой фрегат класса «Инчхон» для ВМС Республики Корея
19.11.2013
На верфи «Хюндай хэви индастриз» спущен на воду третий фрегат проекта FFX
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35