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ЦАМТО

В воинские части ВВО в Бурятии поставляется новая техника

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Урал-4320
Бронированный автомобиль «Федерал» для Росгвардии на шасси «Урал-4320».
Источник изображения: www.interpolitex.ru

ЦАМТО, 12 ноября. В соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, по программе перевооружения продолжается поступление новейшей техники.

Так, в артиллерийское и зенитное ракетное соединения поставлено около 20 модернизированных транспортных автомобилей Урал-4320-0911-30.

Автомобиль предназначен для перевозки людей, различных грузов, буксировки прицепов по всем видам дорог и местности.

Основное отличие новой машины – удлиненная база, что в значительной мере увеличивает возможности автомобиля по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Очень важным фактором при использовании этой машины является возможность эксплуатации в труднодоступной местности, а также в условиях низких температур и бездорожья, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Урал-4320
Компании
ГАЗ Группа
Минoбороны РФ
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