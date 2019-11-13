В воинские части ВВО в Бурятии поставляется новая техника

Бронированный автомобиль «Федерал» для Росгвардии на шасси «Урал-4320».

ЦАМТО, 12 ноября. В соединения и воинские части Восточного военного округа, дислоцированные в Бурятии, по программе перевооружения продолжается поступление новейшей техники.

Так, в артиллерийское и зенитное ракетное соединения поставлено около 20 модернизированных транспортных автомобилей Урал-4320-0911-30.

Автомобиль предназначен для перевозки людей, различных грузов, буксировки прицепов по всем видам дорог и местности.

Основное отличие новой машины – удлиненная база, что в значительной мере увеличивает возможности автомобиля по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Очень важным фактором при использовании этой машины является возможность эксплуатации в труднодоступной местности, а также в условиях низких температур и бездорожья, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.