"Рособоронэкспорт" предложил Бразилии технологии безопасности городов

Объединенная экспозиция АО "Рособоронэкспорт" на 8-й Международной выставке вооружений и военной техники Indo Defense 2018 в Джакарте (Индонезия), ноябрь 2018 года.

ЦАМТО, 12 ноября. "Рособоронэкспорт" предложил потенциальным бразильским клиентам технологии комплексной безопасности городов и критически важных объектов, передает "РИА Новости".

На заседании инвестиционного форума России и Бразилии, который состоялся 11 ноября в Бразилиа, глава департамента маркетинга корпорации Сергей Ларкин презентовал проект безопасного и умного города. Этот проект представляет собой целостную масштабируемую систему безопасности, предназначенную для выявления источников террористических угроз и противоправных действий, проведения антитеррористических мероприятий, обеспечения правопорядка, охраны особо важных объектов и защиты прибрежной зоны.

"Мы считаем этот проект одной из перспективных тем для сотрудничества между нашими странами. Сегодня 64% граждан смотрят на то, в каком городе они будут жить и работать", – отметил он.

Проект включает в себя решения, охватывающие все этапы – от прогнозирования и предупреждения угроз до их локализации и устранения.

Для Бразилии, в которой регистрируется большое количество преступлений, был сделан упор на технологиях распознавания лиц, на "умных" камерах для финансовых учреждений, на тревожных кнопках и защите важных предприятий, отмечает агентство.