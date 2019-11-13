Гидрографы Каспийской флотилии завершили работы по изучению рельефа морского дна

ЦАМТО, 12 ноября. В соответствии с планом навигационно-гидрографического обеспечения Каспийской флотилии экипажи судов гидрографической службы в полном объеме выполнили плановые работы по съемке и изучению рельефа морского дна в северной и центральной частях Каспийского моря.

После завершения работ все суда вернулись в пункт базирования – порт Астрахань.

Комплекс гидрографических работ в текущем летнем периоде был выполнен с применением современных гидрографических приборов и программно-аппаратных комплексов. Проведены наблюдения уровня Каспийского моря, площадное и гидролокационное обследование рельефа морского дна, измерена скорость и направление течения на маршрутах судоходства.

В ходе работ, выполненных в целях обеспечения безопасности мореплавания боевых кораблей флотилии и гражданского судоходства в акватории Каспийского моря, новых навигационных опасностей (затопленных объектов и мелей) не выявлено.

С марта по октябрь текущего года при выполнении работ гидрографические корабли прошли более 14 тыс. морских миль (около 26 тыс. км).

По завершении обработки результатов исследований и их документального оформления итоговые материалы и предложения будут переданы в Центр картографического производства Военно-морского флота до конца текущего года для последующей корректуры навигационных карт и пособий по изменению режима плавания, установлению рекомендованных путей и зон разделения движения на Каспийском море.

В обеспечении работ было задействовано более 10 гидрографических судов и катеров из состава гидрографической службы флотилии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.