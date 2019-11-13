Войти
ЦАМТО

Гидрографы Каспийской флотилии завершили работы по изучению рельефа морского дна

308
0
0
Специалисты-гидрографы
Специалисты-гидрографы ВМФ России.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 12 ноября. В соответствии с планом навигационно-гидрографического обеспечения Каспийской флотилии экипажи судов гидрографической службы в полном объеме выполнили плановые работы по съемке и изучению рельефа морского дна в северной и центральной частях Каспийского моря.

После завершения работ все суда вернулись в пункт базирования – порт Астрахань.

Комплекс гидрографических работ в текущем летнем периоде был выполнен с применением современных гидрографических приборов и программно-аппаратных комплексов. Проведены наблюдения уровня Каспийского моря, площадное и гидролокационное обследование рельефа морского дна, измерена скорость и направление течения на маршрутах судоходства.

В ходе работ, выполненных в целях обеспечения безопасности мореплавания боевых кораблей флотилии и гражданского судоходства в акватории Каспийского моря, новых навигационных опасностей (затопленных объектов и мелей) не выявлено.

С марта по октябрь текущего года при выполнении работ гидрографические корабли прошли более 14 тыс. морских миль (около 26 тыс. км).

По завершении обработки результатов исследований и их документального оформления итоговые материалы и предложения будут переданы в Центр картографического производства Военно-морского флота до конца текущего года для последующей корректуры навигационных карт и пособий по изменению режима плавания, установлению рекомендованных путей и зон разделения движения на Каспийском море.

В обеспечении работ было задействовано более 10 гидрографических судов и катеров из состава гидрографической службы флотилии, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
КФ
Похожие новости
14.02.2019
На юге России стартовали учения мотострелковых и танковых подразделений
13.07.2018
Последний в серии? В Зеленодольске заложили МРК проекта 21631
01.06.2016
Интенсивность морских походов кораблей ЧФ и Каспийской флотилии выросла
11.12.2012
До конца 2012 года малый артиллерийский корабль «Махачкала» войдет в состав Каспийской флотилии
28.11.2012
В ВС РФ отмечается 307-я годовщина со дня создания морской пехоты
16.11.2012
В ближайшее время Каспийская флотилия качественно изменит и усилит свой корабельный состав
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.11 10:28
  • 13
Путин призвал не повторять советских ошибок при закупке отечественной техники
  • 13.11 10:23
  • 3
Тихоокеанский флот России вооружится "Цирконами"
  • 13.11 09:56
  • 56
Путин призвал создать в России максимальную свободу для бизнеса в сфере искусственного интеллекта
  • 13.11 09:39
  • 4
"Воруют сотнями миллионов": Путин указал на хищения на "Восточном"
  • 13.11 09:24
  • 4
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
  • 13.11 09:02
  • 1
Казахстан планирует направить $330 млн на развитие комплекса "Байтерек" и реконструкцию "Гагаринского старта" - премьер
  • 13.11 08:18
  • 1
Засекреченный американский самолет Celera 500L совершил первый полёт
  • 13.11 08:14
  • 1
Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"
  • 13.11 08:11
  • 20
Оружейный прорыв. Главные оборонные достижения 2018 года
  • 13.11 05:46
  • 1
Корпорация Boeing запланировала возобновить полеты 737 MAX зимой
  • 13.11 04:51
  • 2
В США назвали "худший кошмар" России
  • 13.11 04:15
  • 2
Пик модернизации прошел: РФ сокращает расходы на оборону
  • 13.11 03:55
  • 4
Закроют брешь: в Крыму построят свой "Воронеж"
  • 13.11 00:47
  • 3
Загороднюк: Украина движется к отмене обязательного призыва в армию (УНIАН, Украина)
  • 13.11 00:47
  • 38
Sohu рассказало, как Ту-160 на форсаже ушел от японских F-35