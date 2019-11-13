Причастные к коррупции на космодроме Восточный отстранены от проекта

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, коррупционные дела относятся к 2014 году

НУР-СУЛТАН, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил во вторник журналистам, что люди, которые причастны к коррупционным делам на космодроме Восточный, отстранены от проекта.

"Критика президента РФ абсолютно обоснованна. Естественно, он информирован в деталях. Мы тоже в деталях знаем, кто там чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", - рассказал Рогозин, отвечая на вопрос о критике президентом РФ коррупции на космодроме Восточный.

По его словам, коррупционные дела относятся к 2014 году, когда были выявлены массовые нарушения в строительстве.

"Вторая очередь космодрома строится на совершенно иных принципах. Там обеспечено и казначейское сопровождение, и деньги выделяются с казначейского аккредитива. Никаких оснований сегодня беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно у нас пока нет. Каких-то фактов тревожных тоже нет", - пояснил глава Роскосмоса.