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Военное обозрение

Ynet: Субмарина ВМФ РФ была обнаружена в территориальных водах Израиля

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Источник изображения: topwar.ru

Израильские СМИ публикуют материалы, в которых утверждается об активности российских подводных лодок в восточной части Средиземного моря, в том числе в непосредственной близости от побережья Израиля.

Так, служба информации Ynet, ссылаясь на источники в военном ведомстве Израиля, пишет о том, что российскую субмарину обнаружил ракетный корвет ВМС ЦАХАЛ якобы всего в 15 км от берега – в районе Гуш-Дана (крупнейшая агломерация Израиля, включающая округ Тель-Авив).

Из материала:

Российская подводная лодка была обнаружена израильским корветом всего в 8 морских милях, глубоко в территориальных водах Израиля.

Напомним, что понятие "территориальные воды" распространяется на зону шириной 12 морских миль (22,22 км) от побережья страны.

Ynet пишет, что этот "инцидент" произошёл около трёх месяцев назад. Тогда, как пишет журналист Итай Блюменталь, израильское военное командование по специальным каналам связи оповестило российских коллег. После этого российская подводная лодка (её данные, включая название, не сообщаются) "покинула территориальные воды Израиля в западном направлении".

Тем временем в Израиле напоминают, что силы российского Военно-морского флота ранее проводили учения "Океанский щит", в том числе с отработкой операций в Восточном Средиземноморье.

Напомним, что у России на востоке Средиземного моря сосредоточена группировка кораблей и вспомогательных судов, обеспечивающих в том числе и эффективность выполнения контртеррористических действий в Сирии. Для материально-технического обеспечения этой группы используется пункт МТО в сирийском Тартусе.

В министерстве обороны России материалы израильских СМИ по поводу якобы захода ПЛ ВМФ РФ в территориальные воды Израиля пока не прокомментировали.

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