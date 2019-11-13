Стратегический бомбардировщик B-52H с "ливнем" искр попал на фото

Источник изображения: Airplane Pictures/Zdenek Cerny

Фотограф Зденек Черны, поймавший в объектив множество интересных моментов из жизни авиации, запечатлел примечательное изображение искр и дыма, исходящих из двигателя американского стратегического бомбардировщика B-52.

На фотографии, которая была подхвачена профильными группами на Facebook и форумами по авиационной тематике, зафиксирован настоящей "ливень" искр, идущих из гондолы самолёта, в которой расположена силовая установка воздушной машины.

Как поясняется, в этот момент бомбардировщик B-52H Stratofortress с бортовым номером 61-0029, принадлежащий 2-му крылу с авиабазы Барксдейл, штат Луизиана, вылетел из чешской Остравы после участия в учениях Североатлантического альянса.

Вполне возможно, что данный инцидент был вызван неисправностью двигателя или тем, что в него попал посторонний предмет, например, птица во время набора высоты.

Какой бы ни была причина, заставившая двигатель испускать искры, момент, запечатленный на этой фотографии, действительно редкий: такое удается поймать в объектив лишь единожды за несколько лет

- отмечает издание The Aviationist.

Ранее фигурировало более серьезное происшествие, связанное с B-52. 5 января 2017 года во время полёта самолета отвалился один из двигателей. Машина смогла успешно приземлиться, так как оборудована 8 двигателями. Никто из членов экипажа не пострадал.

Источник изображения: Airplane Pictures/Zdenek Cerny

Обращает на себя внимание и "гофра" на фюзеляже самолёта. Американские пользователи, увидев это фото, призвали к необходимости менять B-52 на новые бомбардировщики.