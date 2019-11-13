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Военное обозрение

Минэнергетики США: Не рассматриваем вопрос оснащения гиперзвуковых ракет ядерными боеголовкам

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Источник изображения: topwar.ru

В США подтвердили сведения о том, что заняты разработками гиперзвукового оружия. При этом в США не скрывают, что пытаются "догнать и перегнать" в этом плане Россию, а также не уступить в гонке Китаю.

В министерстве энергетики тем временем утверждают, что при ведущихся разработках "не рассматривается вопрос возможного оснащения гиперзвуковых ракет ядерными боеголовками". Такое заявление сделала Лиза Гордон-Хагерти, занимающая пост заместителя министра энергетики США по вопросам ядерной безопасности.

Лиза Гордон-Хагерти, являющаяся и администратором Национального ядерного агентства:

Гиперзвуковые ракеты воспринимаются Пентагоном как приоритет модернизации ударной составляющей армии. Но в настоящее время никаких мер по вооружению таких ракет ядерными боеголовкам мы не принимаем.

По словам представительницы руководства американского Минэнерго, "США в отличие от другие стран не собираются использовать ядерные боеголовки для оснащения ими каких-либо гиперзвуковых вооружений".

В министерстве отметили, что сосредоточены на продлении сроков службы имеющихся ядерных вооружений. В частности, речь идёт о модернизированных боеголовках W76-1 для нужд военно-морских сил США. Модернизация проводится по программе Life Extension Program, LEP, которая и подразумевает продление срока службы ядерных боеголовок различных типов.

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Китай
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Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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