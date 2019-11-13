Проникновение НАТО в Арктику чревато осложнениями, считают в СМИ США

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В условиях увеличения российской активности в Арктике всё громче раздаются призывы существенно нарастить присутствие НАТО в этом регионе. Однако проникновение сюда НАТО чревато серьёзными осложнениями. Данное мнение высказывает американское издание "War on the rocks".

Активизация сил НАТО в Арктике в условиях стремительно ухудшающейся стабильности может быть очень опасна

- указывает обозначенное американское издание.

С слов автора, в этом регионе необходимо тесное сотрудничество с РФ. Для этого требуется возобновить диалог в рамках совета Россия-НАТО.

Ни одна страна не доминирует в Арктике. На протяжении десятилетий Соединенные Штаты и Россия поддерживали [здесь] хрупкий баланс сил. Но в контексте происходящих сейчас изменений этот баланс сил является шатким

– отмечает War on the rocks.

РФ осуществляет масштабное оборонное строительство на островах, размещая здесь военные базы, РЛС и ракеты. США намерены в ближайшее время перебросить F-35 на авиабазу Эйлсон, одновременно расширяя возможности дислоцированных на Аляске систем обнаружения ракет на объекте Clear Air Force и усиливая группировку перехватчиков МБР в Форт-Грили.

Однако вовлечение НАТО в процесс укрепления обороноспособности в регионе чревато серьезными осложнениями. Во-первых, это приведет к росту числа стран, активно действующих в Арктике, чего всегда избегали как в Вашингтоне, так и в Москве. Во-вторых, Россия будет вынуждена укрепить свои военные позиции в регионе.

Принцип "зуб за зуб" может привести к эскалации, особенно в случае аварии или несчастного случая

- указывает издание.

В этих условиях необходимо активизировать диалог с Кремлем:

Совет Россия-НАТО мог бы стать хорошей площадкой для обсуждения темы безопасности в Арктике, потому что это проверенная, устоявшаяся структура […] НАТО в Арктике должна заниматься созиданием, а не обострением ситуации

- делает вывод издание.