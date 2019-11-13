Впервые показана головка самонаведения украинской ракеты "Нептун"

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На Украине впервые представлена широкой общественности головка самонаведения противокорабельной ракеты Р-360, входящей в состав комплекса РК-360МЦ "Нептун". Несмотря на гриф секретности, окружающий изделия подобного типа, были раскрыты некоторые характеристики обозначенного оборудования.

Как утверждается, головка самонаведения крылатой ракеты Р-360 "Нептун", разработанная компанией "Радіонікс", относится к комбинированному активному радиолокационному двухдиапазонному типу. Она в состоянии распознать цель на дистанции до 50 км, будучи устойчивой к помехам, генерируемым неприятелем.

В ходе первого этапа полёта ПКР, следуя на низкой траектории, управляется инерциальной системой, работающей во взаимодействии со спутниковой навигацией. При приближении к цели ракета поднимается на высоту в несколько сотен метров и включает головку самонаведения. После распознавания объекта, подлежащего уничтожению, ПКР снова возвращается на сверхмалую высоту.

При этом ракета в состоянии следовать за активно маневрирующими целями, так как головка обладает максимальными углами отклонения в ±60°. Для сравнения у американской ПКР Harpoon, аналогичный показатель составляет ±45°. На Украине гордятся тем, что по этому показателю их ракета превосходит американскую.

Как утверждают в военном ведомстве незалежной, до конца текущего года планируется завершить госиспытания комплекса "Нептун".