Ученые предлагают оснастить эсминец "Лидер" керамической броней

Как сообщил сотрудник Крыловского государственного научного центра Валерий Шапошников, это позволит существенно уменьшить массу конструктивной защиты корабля

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Перспективный эсминец "Лидер" может получить отдельные конструкции с применением броневой керамики. Об этом ТАСС сообщил в понедельник глава отдела прочности и надежности конструкции (кораблей) Крыловского государственного научного центра (КГНЦ) Валерий Шапошников.

"Даны предложения по системе рациональной конструктивной защиты разрабатываемого корабля", - сказал он. Специалист отметил, что речь идет о "разработанных и прошедших проверку защитных конструкциях с использованием керамических и специальных тканевых материалов".

Шапошников добавил, что это позволит существенно уменьшить массу конструктивной защиты корабля.

По его словам, достигнуто значительное повышение живучести керамической брони за счет применения новых клеевых композиций, способных сильно деформироваться при ударе, при этом сохраняя свои свойства.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Минобороны РФ утвердило эскизный проект эсминца "Лидер", в том же году началось техническое проектирование корабля, которое ведет "Северное ПКБ" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). По данным открытой печати, предполагается, что эсминец "Лидер" будет оснащен атомной энергетической установкой, иметь водоизмещение порядка 15 тыс. тонн, в составе ударного вооружения корабля будут существующие ракеты "Калибр" и "Оникс", а также перспективные "Циркон".

15 ноября КГНЦ отмечает юбилей - 125 лет со дня учреждения.