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Болеем за американцев: Почему Китай не должен заполучить "Мотор Сич"

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Мотор Сич
Мотор Сич.
Источник изображения: /topwar.ru

За украинское авиастроительное предприятие «Мотор Сич» развернулась нешуточная борьба. Чтобы не дать Китаю завладеть технологиями производства мощных двигателей, США даже готовы самостоятельно купить авиапредприятие. За кого в данном вопросе болеть России, вынужденно оказавшейся аутсайдером, Пекин или Вашингтон?

Немногие страны имеют собственный авиапром, но еще меньше способны создавать мощные силовые установки для него. «Мотор Сич» - уникальное предприятие, в свое время созданное настоящей сверхдержавой, СССР. На нем производят двигатели для самолетов Як-130, Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148 и даже для гигантского Ан-225. Также запорожское предприятие славится вертолетными двигателями для Ми-8, Ми-17 и Ка-226. Кроме того, «Мотор Сич» разрабатывает и поставляет во множество стран газовое и энергетическое оборудование.

Следует отдать должное руководству завода, которое его сохранило, не развалив, и искало новые рынки сбыта. Основным партнером «Мотор Сич» традиционно была Россия, но последнее десятилетие оно активно сотрудничало и с Китаем. После событий 2014 года привычные связи с российской промышленностью оказались разорваны, и свое спасение запорожцы увидели в Поднебесной. Наша же страна была вынуждена пойти путем импортозамещения. Что теперь ждет знаменитое авиапредприятие?


Американский «Мотор»?

В начале осени две компании из КНР заключили договор о покупке контрольного пакета акций украинского завода. Для закрытия сделки необходимо получить согласие Антимонопольного комитета страны. Однако в США высказались резко против подобного поглощения. Более того, по данным The Wall Street Journal, неофициальный советник президента Трампа Эрик Принс ведет переговоры о покупке «Мотор Сич». Что будет, если американцы смогут перехватить авиапредприятие из-под носа у китайцев?

Как таковой, украинский завод им не нужен. Практически все соответствующие технологии у них имеются. Единственное, что их может реально заинтересовать – это высотные двигатели, позволяющие вертолетам маневрировать в горах. Такую способность российских винтокрылых машин, оснащенных «моторовскими» движками, американские военные оценили в Афганистане. Также предприятие может несколько десятилетий зарабатывать на обслуживании уже выпущенных авиадвигателей.

Пожалуй, это все. Основная задача для США состоит в том, чтобы не дать Китаю заполучить советские наработки в двигателестроении. Российский эксперт в области авиации Руслан Гусаров поясняет:

Китай уже купил документацию и чертежи на строительство Ан-224 «Мрия» и на Ан-124 «Руслан», но собрать их без мощного двигателя они не могут. Именно эти двигатели они могут получить у «Мотор Сич». И если они начнут производить такие самолеты — это нарушит баланс сил в регионе и у США появятся дополнительные проблемы.

Это означает, что, купив «Мотор Сич», американцы заберут себе самые интересные патенты, после чего, в худшем случае, полностью его закроют, отправив оборудование на металлолом. В лучшем случае – сохранят лишь некоторые рентабельные направления, «оптимизировав» остальные. По факту, это будет самый настоящий «конец легенды».


Китайский «Мотор»?

Несколько более выгодно для авиапредприятия приобретение китайцами. Правда, следует помнить, что инвесторы заинтересованы в переносе производства в КНР, поэтому «украинским» оно в конечном итоге будет только в воспоминаниях патриотов. Если посмотреть на этот процесс с точки зрения российских национальных интересов, то, несмотря на декларируемую «дружбу с Китаем», нам это не выгодно.

Разработки «Мотор Сич» позволят Пекину совершить настоящий прорыв в авиастроении, превратившись в полноценного производителя самолетов по всей производственной цепочке. Зависимость от российских технологий резко ослабнет, не исключено, что у китайцев появятся новые мысли по поводу раздельных продаж совместного широкофюзеляжного лайнера CR929, о чем мы рассказывали ранее.

Весьма скептично высказывается по этому поводу упомянутый Руслан Гусаров:

Мы можем потерять этот рынок. Но самая большая головная боль - это риск того, что Китай начнет сам делать истребители и продавать их третьим странам, тем самым демпингуя на рынке. Пусть они будут хуже по качеству, но часть российских покупателей могут уйти к ним.

Выходит, как бы парадоксально это ни выглядело, России стоит «болеть» за американцев, а не за китайцев в этом вопросе. Есть, конечно, еще вариант с «ЗНР», но это, разумеется, на правах черного юмора.


Сергей Маржецкий

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-140
Ан-148
Ан-225 "Мрия"
Ан-70
КА-226
Ми-17
Ми-8
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Компании
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1 комментарий
№1
13.11.2019 08:14
А Украине только выгода от этой "драки" на повышение ставок
0
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